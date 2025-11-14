Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаПолітика

Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому"

Так вчинити йому порадила наглядова рада KSE.

Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому"
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки
Фото: Зоряна Стельмах

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов повідомив “Економічній правді”, що йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому".

Милованов уточнив, що піти з посади у "Укроборонпромі" його спонукала позиція наглядової ради KSE. Вона "суворо порадила йому залишити усі посади у наглядових радах державних компаній".

Зазначається, що засідання наглядової ради KSE має відбутись 22 листопада. На ньому розглядатиметься питання про продовження президентства Милованова в KSE. 

Раніше Милованов повідомив, що йде з наглядової ради “Енергоатому”, а незабаром і весь орган Кабмін відправив у відставку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies