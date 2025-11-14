Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому"

Так вчинити йому порадила наглядова рада KSE.

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов повідомив “Економічній правді”, що йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому".

Милованов уточнив, що піти з посади у "Укроборонпромі" його спонукала позиція наглядової ради KSE. Вона "суворо порадила йому залишити усі посади у наглядових радах державних компаній".

Зазначається, що засідання наглядової ради KSE має відбутись 22 листопада. На ньому розглядатиметься питання про продовження президентства Милованова в KSE.

Раніше Милованов повідомив, що йде з наглядової ради “Енергоатому”, а незабаром і весь орган Кабмін відправив у відставку.