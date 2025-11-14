До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Азербайджан вручив ноту протесту послу Росії через попадання російської ракети на територію посольства Азербайджану в Києві

Внаслідок вибуху частину огорожі повністю зруйновано, пошкоджені автомобілі, адмінбудівлю та консульський відділ.

Азербайджан вручив ноту протесту послу Росії через попадання російської ракети на територію посольства Азербайджану в Києві
МЗС Азербайджану

Посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали до МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту.

Про це повідомляє видання Report.

“Під час зустрічі в МЗС Азербайджану послу було заявлено рішучий протест у зв'язку з попаданням ракети типу "Іскандер" на територію посольства Азербайджану в Києві внаслідок ракетних та дронових атак, що сталися близько 1 години ночі 14 листопада”, - йдеться у повідомленні.

Російського дипломата поінформували, що внаслідок вибуху частину огорожі території посольства було повністю зруйновано. Також пошкоджено конструкції, службові автомобілі, адміністративну будівлю та консульський відділ дипломатичного представництва.

На щастя, людських жертв вдалося уникнути.

Азербайджанська сторона нагадала, що подібні ракетні удари суперечать нормам та принципам міжнародного права, але відбувалися і раніше. Зокрема, 10 березня 2022 року в результаті авіаудару по будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові адмінбудівля зазнала серйозних руйнувань, а службовий автомобіль став непридатним до використання.

Крім того, 2 січня 2024 року в результаті удару російською ракетою "Кинжал", приблизно за 35 кроків від адмінбудівлі посольства у Києві, утворився кратер діаметром близько 3 метрів,. Більше того, на глибині 8 метрів було виявлено боєприпас, що не розірвався.

Цього року, 28 серпня, внаслідок повітряного удару на відстані приблизно 50 метрів від посольства Азербайджанської Республіки в Україні було пошкоджено адмінбудівлю та консульський відділ посольства, резиденцію посла, а також завдано серйозних збитків території дипломатичного представництва.

Також російському послу нагадали, що 8 та 18 серпня 2025 року дронами атакували нафтобазу компанії SOCAR в Одеській області, внаслідок чого постраждали працівники та було завдано значної шкоди інфраструктурі.

Азербайджанська сторона наголосила, що всі ці факти викликають питання щодо навмисності ракетних ударів.

Крім того, координати будівель, де розташовані дипломатичні представництва Азербайджану в Україні, були надані російській стороні ще у квітні 2022 року, і Міноборони Росії заявляло, що ці координати будуть враховані.

Послу РФ заявили, що подібні атаки на дипломатичні представництва Азербайджану є неприйнятними, і від російської сторони вимагають провести відповідне розслідування з цього питання та надати докладні пояснення.
