Зеленський відвідає Іспанію 18 листопада

Президент мав побувати в Мадриді ще у травні, але завадила ситуація на фронті.

Зеленський відвідає Іспанію 18 листопада
Володимир Зеленський і Педро Санчез
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 18 листопада перебуватиме з візитом в Іспанії, про що свідчить графік нижньої палати парламенту королівства - Конгресу депутатів.

Як пише "Українська правда", в іспанських обранців у вівторок о 9:30 планується зустріч з українським лідером. 

Востаннє Зеленський відвідував Іспанію у 2024 році, коли підписав з прем'єр-міністром Педро Санчезом угоду про безпеку та оборону. Глава держави мав знову поїхати до Мадрида у травні 2025-го, але візит було скасовано через складну ситуацію на фронті.
