Зеленський і Свириденко обговорили аудит у державних компаніях: результати планують передати антикорупціонерам

Президент також очікує подання кандидатур міністрів енергетики і юстиції. 

Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою уряду Юлією Свириденко. Прем’єрка доповіла про запуск аудиту в державних компаніях.

Президент сказав, що терміни перевірок мають бути оперативними. Всі результати повинні бути спрямовані до правоохоронних і антикорупційних органів.

Після цього будуть кадрові рішення.

Зеленський і Свириденко обговорили й відновлення в областях, постраждалих від ударів. 

“Юлія Свириденко доповіла й про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад – фінансування забезпечуємо. Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг”, – сказав він. 

Зеленський також очікує на подання прем’єр-міністеркою кандидатур міністра енергетики та міністра юстиції.

Світлана Гринчук і Герман Галущенко, як очікується, будуть звільнені рішення Верховної Ради у зв’язку з корупційним скандалом в “Енергоатомі”. 
