Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з експослом у США Маркаровою і повідомив про її готовність продовжувати роботу для України

Йшлося про можливу співпрацю в питаннях відносин з міжнародними інституціями. 

Зеленський зустрівся з експослом у США Маркаровою і повідомив про її готовність продовжувати роботу для України
Зеленський зустрівся з Оксаною Маркаровою
Фото: Зеленський в X

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із колишнім послом України в США Оксаною Маркаровою. Він подякував їй за роботу на державу протягом багатьох років, “не лише за дипломатичну роль”.

Зеленський сказав, що вони обговорили можливі сфери для майбутньої співпраці. Зокрема, в питаннях відновлення України, посилення її суспільства і в відносинах з міжнародними інституціями.

“Я ціную її готовність продовжувати працювати для України”, – прокоментував президент. 

Оксана Маркарова була послом України в США в 2021-2025 роках. Зараз цю посаду має колишня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина. Більшість періоду роботи Маркаровою в ролі посла припала на повномасштабну війну. Вона сприяла домовленостям зі США як з одним з ключових українських партнерів.

До дипломатичної роботи Маркарова працювала в уряді – була першою заступницею міністра фінансів. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies