Зеленський зустрівся з експослом у США Маркаровою і повідомив про її готовність продовжувати роботу для України

Йшлося про можливу співпрацю в питаннях відносин з міжнародними інституціями.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із колишнім послом України в США Оксаною Маркаровою. Він подякував їй за роботу на державу протягом багатьох років, “не лише за дипломатичну роль”.

Зеленський сказав, що вони обговорили можливі сфери для майбутньої співпраці. Зокрема, в питаннях відновлення України, посилення її суспільства і в відносинах з міжнародними інституціями.

“Я ціную її готовність продовжувати працювати для України”, – прокоментував президент.

Оксана Маркарова була послом України в США в 2021-2025 роках. Зараз цю посаду має колишня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина. Більшість періоду роботи Маркаровою в ролі посла припала на повномасштабну війну. Вона сприяла домовленостям зі США як з одним з ключових українських партнерів.

До дипломатичної роботи Маркарова працювала в уряді – була першою заступницею міністра фінансів.