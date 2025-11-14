Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Профільний комітет Ради рекомендує звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики

Гринчук фігурує в матеріалах розслідування антикорупційних органів щодо корупції в енергетиці.

Профільний комітет Ради рекомендує звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики
Світлана Гринчук
Фото: mev.gov.ua

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики, повідомляє пресслужба парламенту. 

“Звільнити Світлану Гринчук з посади Міністра енергетики рекомендує Верховній Раді Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг”, – йдеться у повідомленні.

Народні депутати підтримали подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко щодо відставки міністра.

Очікується, що Рада проведе голосування з цього питання 18 листопада. 
