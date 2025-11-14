Профільний комітет Ради рекомендує звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики, повідомляє пресслужба парламенту.
“Звільнити Світлану Гринчук з посади Міністра енергетики рекомендує Верховній Раді Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг”, – йдеться у повідомленні.
Народні депутати підтримали подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко щодо відставки міністра.
Очікується, що Рада проведе голосування з цього питання 18 листопада.
- Гринчук фігурує в матеріалах розслідування антикорупційних органів щодо корупції в енергетиці та обороні України. Детальніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".