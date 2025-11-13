Зеленський закликав ЄС подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів

Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
президент Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів

Це фінансування є критично важливим для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу з Москвою, заявив глава держави в інтерв’ю Bloomberg Television,

"Я сподіваюся, благослови Боже, що ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться знайти альтернативу, це питання нашого виживання. Ось чому нам це дуже потрібно. І я розраховую на партнерів", – сказав він. 

Зеленський додав, що Росія має "платити за цю війну", і гроші від заморожених активів допоможуть Україні купити більше засобів протиповітряної оборони у США та Європи, а також профінансувати виробництво безпілотників для ударів по російських цілях.

Президент повідомив, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США. Він сподівається, що надалі цих дронів вироблятимуть більше. 

Він також припустив, що Трамп може послати "гарний сигнал" європейським лідерам для використання мільярдів російських активів, заморожених у США.

"У Трампа є понад п’ять мільярдів активів, можливо, він вирішить витратити ці гроші – це допоможе", – сказав Зеленський. 

За його словами, минулі дії США, такі як енергетичні санкції, спонукали "європейських партнерів також до деяких рішучих рішень".

Зеленський заявив, що лідер Росії Володимир Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи нещодавніми вторгненнями безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО. Він додав, що це змусило лідерів менш охоче відправляти системи ППО до України.

"Я думаю, що він їх налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно", зазначив він. 

  • ЄС відклав рішення про використання російських державних активів для надання Україні позик на суму 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів), якій потрібне нове фінансування до початку наступного року.
  • Через припинення фінансування з боку США, європейські уряди пообіцяли збільшити допомогу Україні. 
  • Минулого місяця блок не зміг подолати заперечення Бельгії, яка володіє найбільшою часткою російських коштів і хоче отримати більші гарантії того, що вона не нестиме відповідальності за потенційні юридичні ризики. 
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив у суботу, що не підтримуватиме жодного плану конфіскації активів Кремля, якщо ці кошти витратять на військову допомогу Україні. 
  • МВФ розпочав переговори з Україною щодо пакету допомоги, який може скласти 8 мільярдів доларів.
