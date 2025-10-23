Що не так з мобілізацією
​Через Бельгію ЄС не зміг домовитися про використання заморожених російських активів

Бельгія побоюється юридичних і фінансових наслідків із боку Москви.

​Через Бельгію ЄС не зміг домовитися про використання заморожених російських активів
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Лідери Євросоюзу не дійшли згоди щодо того, як саме використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні, оскільки пропозиція Бельгії надійшла запізно. 

Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа після саміту ЄС у Брюсселі, пише Politico.

За його словами, текст підсумкових рішень щодо України наразі схвалили без розділу про активи — це питання планують вирішити пізніше. 

«Бельгія, яка володіє більшістю активів, побоюється юридичних і фінансових наслідків із боку Москви та хоче, щоб інші країни поділили ризики. Але поки важко уявити, як саме вони бачать цей механізм», — сказав Науседа.

Водночас він наголосив, що хоча лідери ЄС поставилися з розумінням до обережності Бельгії, блок повинен уникнути ситуації, коли він перетворюється на «дискусійний клуб, який не здатен діяти», і забезпечити, щоб за війну платила Росія, а не Україна.

Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц у коментарі Politico під час саміту зазначила, що план використання російських активів є «питанням справедливості, а не лише фінансів». Вона розуміє побоювання Бельгії, але закликала інші країни взяти на себе більшу частку фінансової відповідальності.

«Потреби України дуже великі, і в довгостроковій перспективі неможливо, щоб держави-члени фінансували все це лише зі своїх національних бюджетів. Зараз основне навантаження несуть Німеччина, країни Півночі та Балтії, тому потрібна згода й участь більшої кількості держав», — сказала міністерка.

  • Днями стало відомо, що США не підтримали ініціативу ЄС, яка передбачає використання заморожених російських активів для залучення значної фінансової допомоги Україні.
  • Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що підтримує ідею використання активів як застави, але наголосила: діяти потрібно узгоджено всіма країнами, які володіють цими коштами.
  • Нині більшість із €280 млрд заморожених російських коштів перебуває у Європі. Відсоткові прибутки від них уже спрямовуються Україні, однак план ЄС дозволив би залучити значно більші суми без прямої конфіскації — хоча така схема залишається юридично складною та потенційно вразливою до оскаржень з боку Москви.
  • Серед країн G7 Велика Британія та Канада підтримують ініціативу ЄС, тоді як Японія поділяє обережну позицію США.
  • Хоча обсяг російських активів, заморожених у США, є незначним, підтримка Вашингтона мала б важливий символічний ефект, демонструючи єдність Заходу у фінансовій підтримці України.
