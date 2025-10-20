Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів РФ для репараційної позики Україні

Сполучені Штати не підтримали ініціативу Європейського Союзу, яка передбачає використання заморожених російських активів для залучення значної фінансової допомоги Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними видання, американські посадовці поінформували своїх європейських партнерів, що наразі не приєднаються до плану під час зустрічей на полях засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня.

США посилаються на ризики для стабільності фінансових ринків, хоча офіційно не висловили остаточної позиції. Це рішення стало ударом для ЄС, який намагається переконати країни "Великої сімки" (G7) долучитися до плану використання заморожених російських державних активів як застави для отримання позики обсягом до €140 млрд ($160 млрд) на підтримку України.

Єврокомісія вже готує детальний механізм реалізації цієї схеми, але його оприлюднення очікується лише після погодження лідерами ЄС — можливо, на саміті в Брюсселі цього тижня.

Небажання Вашингтона приєднуватися до ініціативи збігається з новими спробами Білого дому просунути мирні переговори між Україною та Росією.