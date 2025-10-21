З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Постачання швейцарських годинників до США скоротилися на 55% через мито Трампа

Швейцарський уряд продовжує переговори з Вашингтоном щодо зменшення 39% тарифу.

Постачання швейцарських годинників до США скоротилися на 55% через мито Трампа
Швейцарський годинник Rolex
Фото: EPA/UPG

Експорт швейцарських годинників у вересні скоротився удвічі. Причиною цьому cтав 39% тариф адміністрації президента США Дональда Трампа на імпорт зі Швейцарії до Сполучених Штатів ‒ найбільшого ринку для галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомила Федерація швейцарської годинникової промисловості, експорт годинників впав на 3,1% у річному вимірі ‒ до 2 мільярдів швейцарських франків (2,5 мільярда доларів). Попри зростання продажів у більшості країн, постачання до США різко впали ‒ на 55%.

Швейцарський експорт годинників зменшується другий місяць поспіль ‒ після того, як поставки різко зросли в липні, коли виробники накопичували запаси перед очікуваним запровадженням американських мит.

“Компанії Richemont та Swatch Group AG, а також незалежні виробники годинників, включаючи Audemars Piguet, Patek Philippe та Rolex SA, також зазнали впливу американського мита, найвищого в розвинених країнах”, ‒ зазначає видання.

Якщо не враховувати США, експорт швейцарських годинників зріс би на 7,8% минулого місяця.

  • Швейцарський уряд продовжує переговори з Вашингтоном щодо нижчого тарифу, хоча його шанси на успіх ‒ сумнівні. Хоча міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лютнік минулого місяця заявив, що США “ймовірно, укладуть угоду зі Швейцарією”, прогресу з того часу майже не було.
