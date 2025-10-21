Постачання швейцарських годинників до США скоротилися на 55% через мито Трампа

Експорт швейцарських годинників у вересні скоротився удвічі. Причиною цьому cтав 39% тариф адміністрації президента США Дональда Трампа на імпорт зі Швейцарії до Сполучених Штатів ‒ найбільшого ринку для галузі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомила Федерація швейцарської годинникової промисловості, експорт годинників впав на 3,1% у річному вимірі ‒ до 2 мільярдів швейцарських франків (2,5 мільярда доларів). Попри зростання продажів у більшості країн, постачання до США різко впали ‒ на 55%.
Швейцарський експорт годинників зменшується другий місяць поспіль ‒ після того, як поставки різко зросли в липні, коли виробники накопичували запаси перед очікуваним запровадженням американських мит.
“Компанії Richemont та Swatch Group AG, а також незалежні виробники годинників, включаючи Audemars Piguet, Patek Philippe та Rolex SA, також зазнали впливу американського мита, найвищого в розвинених країнах”, ‒ зазначає видання.
Якщо не враховувати США, експорт швейцарських годинників зріс би на 7,8% минулого місяця.
- Швейцарський уряд продовжує переговори з Вашингтоном щодо нижчого тарифу, хоча його шанси на успіх ‒ сумнівні. Хоча міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лютнік минулого місяця заявив, що США “ймовірно, укладуть угоду зі Швейцарією”, прогресу з того часу майже не було.