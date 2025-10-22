Зеленський сьогодні має відвідати Швецію для переговорів щодо оборони

Президент України Володимир Зеленський у середу 22 жовтня повинен відвідати Швецію, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Про це пише Reuters та йдеться у повідомленні уряду Швеції.

"Прем’єр-міністр і президент Зеленський проведуть спільну пресконференцію, щоб представити новини щодо експорту озброєння", – йдеться в заяві шведського уряду в середу.

Також будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною.

Reuters пише, що зустріч відбудеться місті Лінчепінг, де вони планують відвідати одне із виробництв. Це місто є виробничим центром оборонного концерну Saab, виробника винищувача JAS 39 Gripen, літаків радіолокаційного стеження GlobalEye, ракетних систем, протитанкової зброї для піхоти та іншого обладнання.

Крістерссон раніше заявив, що він і Зеленський обговорювали зацікавленість Києва у винищувачах Gripen під час зустрічі європейських лідерів у Копенгагені.

Можливість постачання літаків Gripen Україні розглядалася впродовж останніх двох років, але її призупинили, щоб дозволити Києву зосередитися на введенні в експлуатацію американських F-16, які Україна почала отримувати в серпні минулого року.

Втім українські пілоти вже перебували у Швеції, щоб протестувати Gripen і підготувати можливий експорт винищувачів у майбутньому.