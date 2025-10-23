З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Глава МВС Естонії: будемо далі створювати тиск щодо зменшення видачі шенгенських віз громадянам РФ

Державний діяч Естонії пояснив, чому його обурює видача віз росіянам іншими країнами Шенгену

Ігор Таро ( в центрі)
Фото: Міністерство внутрішніх справ Естонії

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро в інтерв’ю LB.ua розповів, про що дискутував нещодавно на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі з представниками інших країн Шенгенської зони.

«Неприйнятна ситуація. Я їм сказав, що ми тут намагаємося захищатися, будуємо укріплення на зовнішньому кордоні, а тил незахищений, бо туристів запускають», - заявив він.

За словами міністра внутрішніх справ, найбільше віз росіянам, як показав аналіз Шенгенського простору Єврокомісії, видають 3 країни - Італія, Іспанія та Франція і це, на його погляд, посилює безпекові проблеми у Європі.

«З нашого погляду - це питання безпеки. Бо російський закордонний паспорт - це не просто документ для подорожі, це - декларація, зобов’язання бути лояльним терористичному режиму. І те, що російська держава використовує своїх громадян для актів саботажу, гібридних атак абсолютно зрозуміло з уже пройдених прикладів», - підкреслив Ігор Таро.

На думку очільника МВС Естонії, можливості, які надають росіянам туристичні візи, завжди створюють ризик для країн, до яких вони мандрують і політика щодо їх видачі має бути спільною у всіх країн Шенгену.

«Ми цих туристів, як я вже казав, розвертаємо на кордоні, самі не видаємо віз і з нашого погляду підхід інших членів Шенгену незрозумілий. Він мусить бути спільним, бо це питання безпеки усієї Європи. Не розумію, чого вони там чекають? Хочуть, щоб смажений півень клюнув?» - зазначив Таро.

За його словами, на засіданні Ради ЄС відбулася дискусія про те, чи справді припустимо або необхідно дозволяти росіянам в’їзд до європейських країн в якості туристів.

«Звісно, там (на заході у Люксембурзі – ред) дивовижні були заяви. Мовляв, не можна ізолювати все російське суспільство, лист Юлії Навальної зачитували. Не можна дискримінувати всіх. Кажу – а ви українцям теж можете це сказати? Той же текст видати людям, які щоночі терплять ракетні обстріли і не знають, доживуть до ранку чи ні. Що от росіянам треба ж дати можливість відпочивати в Парижі чи Ніцці», - розповів Таро.

На думку Ігоря Таро, не всі країни ЄС однаково усвідомлюють загрози з боку РФ і необхідно продовжувати на них тиск.

«Як на мене, була висловлена повна маячня, тож будемо просто далі створювати тиск – з боку Фінляндії, Польщі, Литви… Є цілий ряд країн, які розуміють серйозність ситуації і тільки ті 3-4 верзуть нісенітниці і не усвідомлюють серйозності становища», - зазначив очільник МВС.
