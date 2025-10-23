ЗМІ: Іспанія приєднується до програми НАТО PURL для фінансування закупівлі зброї для України

Очікується, що внесок Іспанії у програму PURL може становити близько €200 млн.

Уряд Іспанії ухвалив рішення приєднатися до координованої програми НАТО PURL, яка передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє El País із посиланням на джерела в уряді.

За даними видання, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 21 жовтня обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським у телефонній розмові.

Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела консультації з українським прем’єром Денисом Шмигалем. Київ наголосив на терміновій потребі у нових постачаннях зброї напередодні зими, особливо для захисту енергетичної інфраструктури.

Очікується, що внесок Іспанії у програму PURL може становити близько €200 млн, хоча остаточну суму ще не визначено.

Що відомо про PURL