ЗМІ: Іспанія приєднується до програми НАТО PURL для фінансування закупівлі зброї для України

Уряд Іспанії ухвалив рішення приєднатися до координованої програми НАТО PURL, яка передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України.
Про це повідомляє El País із посиланням на джерела в уряді.
За даними видання, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 21 жовтня обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським у телефонній розмові.
Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела консультації з українським прем’єром Денисом Шмигалем. Київ наголосив на терміновій потребі у нових постачаннях зброї напередодні зими, особливо для захисту енергетичної інфраструктури.
Очікується, що внесок Іспанії у програму PURL може становити близько €200 млн, хоча остаточну суму ще не визначено.
Що відомо про PURL
- PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн. Угоду уклали у липні США і НАТО.
- За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію.
- Також Італія висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель PURL.
- Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.