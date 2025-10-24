В ЄС заперечили зняття з порядку денного питання передачі Україні заморожених російських грошей

До цього питання повернуться у грудні.

В Євросоюзі заперечили ветування питання надання Україні заморожених російських грошей. Воно залишається на порядку денному, а остаточне рішення можуть ухвалити в грудні, передає "Європейська правда" заяви президентки Єврокомісії і президента Євроради.

За словами Антоніу Кошти, використання активів країни-агресорки обговорювали, зокрема, на робочій вечері з головою Європейського центробанку Лагард. Президент Євроради підкреслив, що "ніхто нічого не ветував".

"Ми та різні лідери, порушили технічні питання, які необхідно вирішити, і саме тому ми запросили Комісію продовжити роботу над їх вирішенням та знову повернутися до цього питання на засіданні Європейської ради у грудні, щоб ухвалити остаточне рішення", – сказав він.

Зараз існують аспекти, що потребують уточнень і аналізу, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Іншими словами, ми погодилися щодо суті – тобто, йдеться про позику під репарації, – а тепер маємо напрацювати механізм: як це реалізувати і який варіант буде найкращим для руху вперед", – пояснила вона.

Учора президент Латвії Ґітанас Науседа за результатами засідання Євроради повідомив, що країнам не вдалося домовитися про використання заморожених російських активів. Це відбулося через побоювання Бельгії, де заморожена найбільш кількість російських грошей, створити прецедент, який відлякуватиме інші країни від зберігання коштів.

Поки що на користь України використовують лише відсотки від цих заморожених коштів.