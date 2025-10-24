У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО: рішення про надання Україні ракет Tomahawk залишається за Трампом

Рютте вважає, що наша держава має право завдавати ударів по території Росії, якщо це потрібно для захисту.

Генсек НАТО: рішення про надання Україні ракет Tomahawk залишається за Трампом
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про передачу Україні певних видів озброєння ухвалює кожна країна-член Альянсу самостійно, передає «Європейська правда»

Водночас Рютте зазначив, що питання надання ракет Tomahawk залишається на розгляді президента США Дональда Трампа.

«Це справа кожного союзника, який тип зброї він хоче доставити в Україну», — наголосив генсек НАТО.

Він також сказав, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, якщо це потрібно для захисту.

Рютте додав, що президент Трамп «вирішив відкрити шлюзи» для надання Україні оборонних озброєнь, зокрема, перехоплювачів до систем Patriot.

«Надання ракет Tomahawk залишається на розгляді президента Трампа, і рішення про це ухвалюють лише США», — сказав він.
﻿
