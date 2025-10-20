Зеленський про позицію Трампа стосовно Tomahawk: не хоче ескалації

На думку українського президента Володимира Зеленського, публічна заява Дональда Трампа про те, що ракети Tomahawk потрібні самим США, є ознакою небажання ескалації до зустрічі з Владіміром Путіним. Він додав, що європейські лідери звертатимуться до Трампа стосовно цих ракет для України.

Деяка кількість цих американських ракет є і в країнах Європи. Іншим питанням є те, як саме цю зброю Україна змогла би використовувати, пояснив президент на зустрічі з журналістами 19 жовтня.

Він розповів, що під час перемовин із Трампом і публічно, і приватно йшлося про готовність до розмов із Росією в будь-якому форматі. Головним для нього є результат, але зустріч у Будапешті найкращою ідеєю він не вважає.

"Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою. Бо було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене”, – повідомив президент.

Він також розповів, що в різних колах нині є як думка, що Росія на полі бою перемагає, так і думка, що вона не виграє.

"Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем'єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що ми не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь”, – нагадав Володимир Зеленський.

Окремо він нагадав про негативні паралель з Будапештським меморандумом, у якому одним з гарантерів були і США.

За словами Зеленського, європейські партнери, з якими він провів телефонну розмову одразу після перемовин із Трампом, по-різному ставляться до ідеї будапештського саміту.

"Вони так само до цього ставляться: якщо це мир, то все одно де зустрічатись, це правда, але головне – щоб був результат. Якщо це якась незрозуміла конфігурація, то треба розбиратися. І так само зміна риторики, яка відбулася щодо далекобійної зброї… Над цим треба працювати. Тобто те, що «рускі» бояться рішення щодо «томагавків», це очевидно. Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, «рускі» розуміють, що я домовлюсь в Європі про «томагавки» та про іншу необхідну зброю", – повідомив він.