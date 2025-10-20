У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Японії Ліберально-демократична партія та опозиційна партія інновацій підписали коаліційну угоду

Документ має гарантувати обрання голови ЛДП Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою країни.

Лідер Партії інновацій Японії Хірофумі Йосімура та лідерка правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїчі
Фото: EPA/UPG

Правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) Японії та опозиційна партія інновацій (JIP) підписали коаліційну угоду. Документ має гарантувати обрання голови ЛДП Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою країни.

Про це повідомляє Kyodo News.

Таким чином ЛДП очолить уряд меншості, співпрацюючи з JIP, а не з партією Комейто, яка розірвала своє 26-річне партнерство з ЛДП на початку жовтня.

Нова коаліція матиме нетрадиційну форму: JIP співпрацюватиме з ЛДП, не займаючи поки що посад у Кабінеті міністрів.

Наразі альянсу ЛДП-JIP трохи не вистачає для більшості у Палаті представників, але очікується, що Такаїчі обов'язково виграє вибори прем'єр-міністра, оскільки інші партії навряд чи об'єднаються навколо спільного кандидата.
