Світ

Чехія побудує для України супутник спостереження за Землею

Над його створенням працюватимуть чеські компанії з досвідом у розробці космічних технологій.

Чехія побудує для України супутник спостереження за Землею
супутник, фото ілюстративне
Фото: inpress.ua

Україна отримає власний супутник спостереження за Землею завдяки Чехії.

Як ідеться на сайті чеського Міністерства транспорту, супутник запустять протягом року, і він збиратиме дані незалежно від погодних умов чи часу доби.

Проєкт став конкретним технологічним внеском Чехії у відновлення та безпеку України. Нині Україна змушена користуватися знімками, отриманими з-за кордону.

Міністр транспорту Чехії Мартін Купка представив ініціативу під час тижня космічної діяльності Czech Space Week за участі президента Петера Павела.

«Дарування супутника — це не лише прояв нашої допомоги Україні, а й доказ високого рівня чеської космічної промисловості. Чехія показує, що здатна створювати та постачати високотехнологічні рішення, які мають реальний вплив — у сфері безпеки, відновлення інфраструктури чи захисту населення. Ми віримо, що ця місія допоможе Україні посилити її можливості», — сказав Купка.

Чехія стала першою державою, яка надає Україні таку форму допомоги. Над створенням супутника працюватимуть чеські компанії з досвідом у розробці космічних технологій, зокрема малих супутників.

Пристрій буде оснащений комбінованою системою — SAR-радаром, оптичними сенсорами, радіаційним детектором та системою моніторингу радіочастотного спектра. Це дозволить здійснювати спостереження за земною поверхнею навіть уночі та за несприятливих погодних умов.

Проєкт базується на меморандумі про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та Державним космічним агентством України, підписаному у 2024 році.
﻿
