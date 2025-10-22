Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

У США вважають, що перемир'я в Газі йде "ліпше, ніж очікувалося"

Віцепрезидент приїхав пересвідчитися на власні очі.

У США вважають, що перемир'я в Газі йде "ліпше, ніж очікувалося"
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Ізраїлю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що виконання пунктів мирної угоди щодо урегулювання війни у Смузі Гази йде "ліпше, ніж можна було очікувати".

Як пише BBC, Венс висловив переконання, що перемир'я буде зберігатися і надалі - хоча вже були випадки, коли обидві сторони звинувачували одна одну у порушенні режиму припинення вогню.

Республіканець попередив угруповання ХАМАС, що у випадку відмови від співпраці "воно буде знищене". Наразі Вашингтон не озвучує термін, упродовж якого очікує роззброєння терористів, яке є одним із пунктів угоди.

Венс подякував Ізраїлю за рух уперед щодо виконання головних цілей перемир'я, проте додав, що залишається ще чимало кроків. Очікується, що віцепрезидент буде переконувати прем'єра Біньяміна Нетаньягу розпочати перемовини щодо довгострокового бачення майбутнього для Гази.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies