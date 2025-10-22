У США вважають, що перемир'я в Газі йде "ліпше, ніж очікувалося"

Під час візиту до Ізраїлю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що виконання пунктів мирної угоди щодо урегулювання війни у Смузі Гази йде "ліпше, ніж можна було очікувати".

Як пише BBC, Венс висловив переконання, що перемир'я буде зберігатися і надалі - хоча вже були випадки, коли обидві сторони звинувачували одна одну у порушенні режиму припинення вогню.

Республіканець попередив угруповання ХАМАС, що у випадку відмови від співпраці "воно буде знищене". Наразі Вашингтон не озвучує термін, упродовж якого очікує роззброєння терористів, яке є одним із пунктів угоди.

Венс подякував Ізраїлю за рух уперед щодо виконання головних цілей перемир'я, проте додав, що залишається ще чимало кроків. Очікується, що віцепрезидент буде переконувати прем'єра Біньяміна Нетаньягу розпочати перемовини щодо довгострокового бачення майбутнього для Гази.