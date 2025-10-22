Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з Путіним упродовж двох днів

Не хоче "марної розмови".

Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з Путіним упродовж двох днів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті заявив, що "не хотів би мати даремної зустрічі" з кремлівським керівником Путіним.

Як пише Clash Report, республіканець уточнив, що "не вважає розмову з Путіним марною втратою часу". Але остаточне рішення щодо того, чи відбудеться анонсований главою держави саміт у Будапешті, ще не ухвалене. 

Трамп обіцяє "повідомити більше упродовж наступних двох днів". За його словами, "багато чого відбувається стосовно цього питання". Президент також підтвердив, що досі вважає припинення вогню в Україні досяжним.

Трамп додав, що Індія "не купуватиме багато нафти в Росії" і вже скорочує обсяги закупівель. 
