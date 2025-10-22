Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з Путіним упродовж двох днів

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті заявив, що "не хотів би мати даремної зустрічі" з кремлівським керівником Путіним.

Як пише Clash Report, республіканець уточнив, що "не вважає розмову з Путіним марною втратою часу". Але остаточне рішення щодо того, чи відбудеться анонсований главою держави саміт у Будапешті, ще не ухвалене.

Трамп обіцяє "повідомити більше упродовж наступних двох днів". За його словами, "багато чого відбувається стосовно цього питання". Президент також підтвердив, що досі вважає припинення вогню в Україні досяжним.

Трамп додав, що Індія "не купуватиме багато нафти в Росії" і вже скорочує обсяги закупівель.