Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС: у Харкові ліквідували пожежі після удару російських безпілотників

На місці ще тривають аварійно-рятувальні роботи.

ДСНС: у Харкові ліквідували пожежі після удару російських безпілотників
Фото: ДСНС Харківської області

У Харкові рятувальникам вдалося ліквідували пожежі після атаки ворожих БпЛА на дошкільний навчальний заклад та прилеглі будинки.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вранці російські загарбники завдали удару БпЛА по приватному дошкільному навчальному закладу та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталось 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 кв. м — в будівлі дитячого садочку", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали 48 дітей. О 14:26 всі осередки пожеж ліквідовані

Зазначається, що до ліквідації наслідків атаки залучали близько 60 співробітників та 13 одиниць техніки ДСНС. На місці ще тривають аварійно-рятувальні роботи.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies