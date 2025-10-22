ДСНС: у Харкові ліквідували пожежі після удару російських безпілотників

На місці ще тривають аварійно-рятувальні роботи.

У Харкові рятувальникам вдалося ліквідували пожежі після атаки ворожих БпЛА на дошкільний навчальний заклад та прилеглі будинки.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вранці російські загарбники завдали удару БпЛА по приватному дошкільному навчальному закладу та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталось 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 кв. м — в будівлі дитячого садочку", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали 48 дітей. О 14:26 всі осередки пожеж ліквідовані

Зазначається, що до ліквідації наслідків атаки залучали близько 60 співробітників та 13 одиниць техніки ДСНС. На місці ще тривають аварійно-рятувальні роботи.