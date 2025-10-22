Росіяни обстріляли Харків: є поранені, загиблий, пошкоджено дитсадок (оновлено)

Сьогодні, 22 жовтня, російський дрон влучив у приватний дитячий садок в Холодногірському районі Харкова. Загинув 40-річний чоловік. Поранені ще шестеро людей, зокрема комунальники, які працювали поруч з садочком.

Про удар написав харківський міський голова Ігор Терехов та повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Інформація про поранення дітей не підтвердилася – вони перебували в укритті.

"Кількість постраждалих зросла до семи. Серед них – один загиблий чоловік. Інформація про поранення дітей підтвердження, на щастя, не знайшла", – сказав Терехов.

Спершу було відомо про чотирьох поранених, з яких щонайменше двоє з них – у важкому стані.

За попередніми даними, ворог вдарив "шахедом".