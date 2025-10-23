«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Правоохоронці розслідують розстріл окупантами цивільних на Донеччині

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. 

Жінка, якій вдалося вижити після розстрілу окупантами
Фото: Скріншот відео Донецької облпрокуратури

Російські окупанти розстріляли цивільних у Званівці Бахмутського району Донецької області. 

Як розповіли у облпрокуратурі, 20 жовтня цього року подружжя та їх дорослий син переховувалась у підвалі приватного будинку, а їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі російські військовослужбовці увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських військових у населеному пункті. Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли. 

Проте один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, – пішов. Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами - 62-річною жінкою і її 30-річним сином.

Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення.Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного військовослужбовців ЗС РФ. 

  • Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет"  у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
