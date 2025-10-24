Що не так з мобілізацією
Прикордонники врятували двох "мандрівників", які два дні блукали у горах

Один із чоловіків був травмованим. 

Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України розповіла, що у Рахівському районі Закарпатської області спроба незаконного перетину кордону ледь не закінчилася трагедією для жителів Миколаївської області.

"Завдяки вчасним діям військовослужбовців відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону та співробітників ДСНС «шукачів пригод» вдалося врятувати", – розповіли у ДПСУ.

Під час моніторингу прикордонної ділянки екіпаж гелікоптера помітив у районі гори Клифа двох осіб. Пілоти передали, що один з чоловіків активно махав руками та кликав на допомогу, тоді як інший лежав нерухомо.

На місце події негайно поїхав прикордонний наряд. Прибувши за вказаними координатами, військовослужбовці виявили двох чоловіків у стані сильного виснаження та з ознаками переохолодження. Не маючи належного спорядження та не орієнтуючись у гірській місцевості, чоловіки швидко заблукали й у відчаї намагались знайти мобільний звʼязок. Під час цього "походу" один з них серйозно травмував око і через біль не міг самостійно пересуватися.

Один із врятованих чоловіків
Фото: ДПСУ
Один із врятованих чоловіків

Прикордонники надали потерпілим першу домедичну допомогу, зігріли та передали їх бригаді медиків.

Мандрівники зізналися, що самотужки проклали собі маршрут до Румунії та сподівались незаконно перетнути кордон. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

  • За 9 місяців на Закарпатті викрили понад 270 організаторів незаконного виїзду з України.
