Російська армія за добу втратила ще 910 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів, 4 ворожі танки та 15 артилерійських систем.

