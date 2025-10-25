Російська армія за добу втратила ще 910 солдатів

За добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів, 4 ворожі танки та 15 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб
- танків – 11 287 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од.
- артилерійських систем – 33 987 (+15) од.
- РСЗВ – 1 526 (+0) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.