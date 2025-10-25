Що не так з мобілізацією
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія за добу втратила ще 910 солдатів

Сили оборони знищили 4 ворожі танки, 359 БпЛА та 15 артилерійських систем.

Російська армія за добу втратила ще 910 солдатів
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів, 4 ворожі танки та 15 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб 
  • танків – 11 287 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од.
  • артилерійських систем – 33 987 (+15) од.
  • РСЗВ – 1 526 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од.
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од.
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Дані уточнюються.
