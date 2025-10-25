«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Російська армія обстріляла п’ять районів Дніпропетровщини, поцілили у будівлі та інфраструктуру

Про жертв і постраждалих інформації немає.

Російська армія обстріляла п’ять районів Дніпропетровщини, поцілили у будівлі та інфраструктуру
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська армія обстріляла п’ять районів Дніпропетровської області. Пошкоджено будівлі та інфраструктура, люди не постраждали.

Про це повідомляє т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор гатив FPV-дронами та артилерією. Зайнялися гараж, авто і 2 приватні будинки, ще 8 ‒ пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, господарські споруди, будівля, що не експлуатується, газогін та лінії електропередач.

По Вербківській громаді Павлоградського району російська армія поцілила БпЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

КАБами противник влучив по Покровській громаді, що на Синельниківщині. Горіла будівля, що не експлуатується. Потрощена інфраструктура.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському понівечене підприємство. У Солонянській громаді Дніпровського району – житловий будинок і газова труба. 

За уточненою інформацією, вночі ворог вдарив FPV-дроном по Грушівській громаді Криворізького району. Пошкоджений будинок. 

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі російська армія атакувала ракетами та БпЛА Синельниківський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки РФ двоє цивільних загинули, зокрема рятувальник, семеро осіб поранені.
