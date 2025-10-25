Про жертв і постраждалих інформації немає.

Російська армія обстріляла п’ять районів Дніпропетровської області. Пошкоджено будівлі та інфраструктура, люди не постраждали.

Про це повідомляє т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор гатив FPV-дронами та артилерією. Зайнялися гараж, авто і 2 приватні будинки, ще 8 ‒ пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, господарські споруди, будівля, що не експлуатується, газогін та лінії електропередач.

По Вербківській громаді Павлоградського району російська армія поцілила БпЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

КАБами противник влучив по Покровській громаді, що на Синельниківщині. Горіла будівля, що не експлуатується. Потрощена інфраструктура.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському понівечене підприємство. У Солонянській громаді Дніпровського району – житловий будинок і газова труба.

За уточненою інформацією, вночі ворог вдарив FPV-дроном по Грушівській громаді Криворізького району. Пошкоджений будинок.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі російська армія атакувала ракетами та БпЛА Синельниківський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки РФ двоє цивільних загинули, зокрема рятувальник, семеро осіб поранені.