Російські війська атакували безпілотником багатоповерхівку у Сумах

Російські загарбники атакували багатоповерхівку у місті Суми, постраждала цивільна.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"…близько 14:20 ворог ударив безпілотником по Сумах. Удар прийшовся по даху багатоповерхівки в Зарічному районі міста". – йдеться у повідомленні.

Начальник Сумьскої ОВА повідомив, що 44-річна жінка, яка перебувала поблизу місця удару ворожого БпЛА у дах багатоповерхівки у спальному районі Сум, отримала гостру реакцію на стрес.

Медики надали їй необхідну допомогу. Зараз життю жінки нічого не загрожує.