Російські війська атакували безпілотником багатоповерхівку у Сумах

Російські загарбники атакували багатоповерхівку у місті Суми, постраждала цивільна.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
"…близько 14:20 ворог ударив безпілотником по Сумах. Удар прийшовся по даху багатоповерхівки в Зарічному районі міста". – йдеться у повідомленні.
Начальник Сумьскої ОВА повідомив, що 44-річна жінка, яка перебувала поблизу місця удару ворожого БпЛА у дах багатоповерхівки у спальному районі Сум, отримала гостру реакцію на стрес.
Медики надали їй необхідну допомогу. Зараз життю жінки нічого не загрожує.
- 26 жовтня ворог прицільно вдарив по цивільній вантажівці на околиці Білопільської громади на Сумщині. Постраждав 36-річний водій.