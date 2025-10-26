Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували безпілотником багатоповерхівку у Сумах

Удар здійснили у Зарічному районі міста.

Російські війська атакували безпілотником багатоповерхівку у Сумах
Фото: sumypost.com

Російські загарбники атакували багатоповерхівку у місті Суми, постраждала цивільна.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"…близько 14:20 ворог ударив безпілотником по Сумах. Удар прийшовся по даху багатоповерхівки в Зарічному районі міста". – йдеться у повідомленні.

Начальник Сумьскої ОВА повідомив, що 44-річна жінка, яка перебувала поблизу місця удару ворожого БпЛА у дах багатоповерхівки у спальному районі Сум, отримала гостру реакцію на стрес.

Медики надали їй необхідну допомогу. Зараз життю жінки нічого не загрожує.
Теми: , ,
