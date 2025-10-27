В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 661 і викрала понад 19 тисяч українських дітей, — Генпрокурор

Окупанти зруйнували та пошкодили понад 4500 шкіл і дитсадків та 1294 лікарні.

Фото: Центр національного спротиву

Від початку повномасштабної війни окупанти вбили 661 дитину та викрали й депортували понад 19 тисяч. Щодня Росія чинить усі шість найтяжчих злочинів проти дітей, визначених резолюцією Ради Безпеки ООН №1261.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, після кожної атаки по мирних містах Україна знову стикається з невимовним болем — убитими й пораненими дітьми, зруйнованими долями.

"26 жовтня — черговий чорний день. Під час нічної атаки "шахедами" по Києву загинули 19-річна дівчина, випускниця ліцею №171 "Лідер", та її мама. Ще семеро дітей отримали поранення. Того ж дня на Сумщині внаслідок удару по маршрутці серед постраждалих — діти 8 і 15 років", — повідомив він.

На 1342-й день війни прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами злочинів проти дітей. За цей час Росія: убила 661 дитину; поранила 2203 дітей; зруйнувала або пошкодила понад 4500 шкіл і дитсадків та 1294 лікарні; викрала і депортувала понад 19 тисяч дітей; здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо неповнолітніх.

Прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами цих злочинів.

"Це не просто цифри — це розбиті мрії про майбутнє, стихлі навіки голоси дітей, спустошені домівки. Кожна справа — свідчення цілеспрямованої політики терору, спроби знищити українців як націю", — підкреслює генеральний прокурор.

Кравченко запевнив, що прокурори України спільно з правоохоронцями та міжнародними партнерами розслідують кожен злочин і зроблять усе, щоб усіх винних — від виконавців до керівництва РФ — було притягнуто до відповідальності.
