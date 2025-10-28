У Дружківці прибиральницю в оселях українських військових підозрюють у шпигунстві для окупантів

Слідство встановило, що під виглядом клінінгових робіт вона приховано фотографувала документи та майно військових. Крім того, вона намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання.

У прифронтовій Дружківці Донецької області 54-річну прибиральницю в оселях українських військових підозрюють у шпигунстві для окупантів, повідомляє СБУ.

За інструкцією ворога жінка розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона «легально» проникала до орендованих осель українських воїнів, які брали участь у боях на передовій.

Після отримання замовлень від оборонців, агентка прибувала до їхніх помешкань з інвентарем для прибирання, щоб під виглядом клінінгових робіт приховано фотографувати документи та майно військових.

Разом з цим фігурантка намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання.

Зібрані відомості агентка «зливала» у спеціально створений рашистами чат-бот.

За наявними даними, персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.