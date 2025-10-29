На території Кемеровської області 25 жовтня 2025 року вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Владімірович, передає ГУР Міноборони України.

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН “Оберег” управління Росгвардії по Кемеровській області.

“Оберег” — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині.

ГУР зазначає, що воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з “Оберегу” та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.