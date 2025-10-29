Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У Росії ГУР ліквідувало підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині

Воєнний злочинець Веніамін Мазжерін був ліквідований внаслідок вибуху автомобіля.

У Росії ГУР ліквідувало підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині
Веніамін Мазжерін
Фото: скрін

На території Кемеровської області 25 жовтня 2025 року вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Владімірович, передає ГУР Міноборони України.

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН “Оберег” управління Росгвардії по Кемеровській області. 

“Оберег” — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині.

ГУР зазначає, що воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з “Оберегу” та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку. 
