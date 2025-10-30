Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
РФ вдарила по Краматорську "Іскандером"

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

РФ вдарила по Краматорську "Іскандером"
Фото: Краматорська міська рада

Російські окупанти атакували ракетою "Іскандер" по одному з мікрорайонів Краматорська Донецької області. Пошкоджені будинки.

Про це інформує Краматорська міська рада.

"Сьогодні, 30 жовтня, о 04:00, російські війська, з застосуванням ОТРК «Іскандер», завдали удару по одному з мікрорайонів міста", — ідеться у повідомленні. 

Влучання відбулось по відкритій місцевості. Унаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. 

Інформація щодо постраждалих не надходила. На місці влучання працюють всі відповідні служби.
﻿
