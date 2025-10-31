«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі ППО збила балістичну ракету і понад 100 дронів. Є влучання 36 безпілотників на 20 локаціях

Станом на ранок атака продовжується. 

Вночі ППО збила балістичну ракету і понад 100 дронів. Є влучання 36 безпілотників на 20 локаціях
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі 31 жовтня, починаючи з 19:00, Росія атакувала однією балістичною ракетою і 145 дронами. З них близько 90 – це “шахеди”.

Ракету ворог запустив із Ростовської області, безпілотниками бив з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Про це повідомили в Повітряних силах. 

ППО
Фото: Повітряні сили в Telegram
ППО

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Влучання зафіксовано на 20 локаціях – вдарили 36 дронів. Станом на ранок атака триває. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies