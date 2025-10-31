Вночі ППО збила балістичну ракету і понад 100 дронів. Є влучання 36 безпілотників на 20 локаціях

Уночі 31 жовтня, починаючи з 19:00, Росія атакувала однією балістичною ракетою і 145 дронами. З них близько 90 – це “шахеди”.

Ракету ворог запустив із Ростовської області, безпілотниками бив з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Про це повідомили в Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили в Telegram ППО

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Влучання зафіксовано на 20 локаціях – вдарили 36 дронів. Станом на ранок атака триває.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.