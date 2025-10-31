Внаслідок удару росіян не працюють каси на вокзалі у Сумах

Після вчорашнього масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджені пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Він зазначив, що каси на вокзалі тимчасово не працюють. Втім, квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через сервіси “Укрзалізниці”. На приміські рейси квитки можна придбати безпосередньо у провідників.
“Потяги відправляються за графіком”, - написав Григоров.
Для ліквідації наслідків атаки залучені фахівці “Укрзалізниці” з різних регіонів.
Удари росіян по залізниці
-
Цього року Росія активізувала удари по залізничній інфраструктурі, прагнучи тероризувати цивільних і порушити логістику. Учора внаслідок ворожого обстрілу поїзди затримувалися в Миколаївській області.
-
25 жовтня поїзди відхилилися від графіків у Сумській області – теж внаслідок обстрілів.
-
За кілька днів до того, 23 жовтня, в тій же області під час атаки постраждали двоє працівників УЗ. Страждала сумська залізнична інфраструктура і 20 жовтня.
- А з серпня і станом на 13 жовтня ворог загалом атакував залізницю понад 300 разів.