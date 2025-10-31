Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок удару росіян не працюють каси на вокзалі у Сумах

Квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн

Внаслідок удару росіян не працюють каси на вокзалі у Сумах
Наслідки удару росіян по вокзалу у Сумах
Фото: Олег Григоров

Після вчорашнього масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджені пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він зазначив, що каси на вокзалі тимчасово не працюють. Втім, квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через сервіси “Укрзалізниці”. На приміські рейси квитки можна придбати безпосередньо у провідників.

“Потяги відправляються за графіком”, - написав Григоров.

Для ліквідації наслідків атаки залучені фахівці “Укрзалізниці” з різних регіонів.

Удари росіян по залізниці
﻿
