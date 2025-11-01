​Перепоховання ексгумованих у Львові останків польських солдатів відбудеться 14 листопада в Мостиськах

У Мостиськах на Львівщині 14 листопада відбудеться перепоховання останків загиблих в 1939 році польських солдатів, які були ексгумовані в серпні у Львові. Нині також відбувається підготовка виїзду фахівців до інших місць, де вестимуться пошуково-ексгумаційні роботи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

"В Україні останнім часом проведено дві ексгумації, зокрема у Пужниках (на Тернопільщині – ред.), де вже відбулося поховання. Водночас останки бійців Війська Польського, які були ексгумовані у Львові, буде перепоховано у Мостиськах 14 листопада. Зараз ми готуємося також до організації виїзду до наступних місць проведення пошуково-ексгумаційних робіт", - зазначив дипломат.

Він повідомив, що кілька днів тому у Львові відбулось засідання робочої групи, яка відповідає за проведення пошуково-ексгумаційних робіт - було підбито попередні підсумки й узгоджено наступні кроки в цьому напрямку.

"Ми також сподіваємося на візит голови Українського інституту національної пам’яті Олександра Алфьорова до Варшави й обговорення з польськими офіційними особами питання подальших пошуків та ексгумацій як на території України, так і Польщі", - зазначив Боднар, додавши, що візит може відбутися до кінця року.

Посол подякував польській стороні за добру організацію пошукових робіт в селі Юречкова Підкарпатського воєводства і висловив сподівання, що ця робота буде продовжена.

Він нагадав, що незабаром буде обрано нового співголову української групи з питань проведення пошуково-ексгумаційних робіт замість Андрія Наджоса, який перейшов на роботу до МЗС.

"Зараз головне, щоб темпи напрацювань, які попередньо були узгоджені, не зменшувалися, щоб ми демонстрували українському і польському суспільствам практичну роботу, відкритість і готовність до дій з обох сторін", - наголосив Боднар.

Дипломат висловив готовність у постійному режимі інформувати польських законодавців про те, що відбувається в українсько-польських відносинах у сфері пошуково-ексгумаційних робіт. На його переконання, про реальні результати роботи також мають говорити відкрито фахівці, щоб донести до польського суспільства інформацію про ситуацію у цій сфері.

Боднар також підкреслив, що у кожному випадку – від надання дозволів до проведення ексгумаційних робіт і поховань – це тривалий процес, зумовлений багатьма факторами.

"Надання дозвільних документів, проведення фактичних робіт, ДНК-аналізів, складання відповідних звітів – усе це є тривалим процесом. Крім того, треба враховувати, що ці роботи проводяться в умовах воєнного стану з відповідними безпековими і військовими обмеженнями, які існують сьогодні в Україні. Незважаючи на все українська сторона відкрита, працює і готова далі до ефективних дій", - підсумував посол.

Як повідомлялося, відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань заплановано на весну.