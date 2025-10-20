У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань заплановано на весну

Це стосується робіт як в Україні, так і в Польщі.

Олександр Алфьоров
Фото: Мистецький арсенал

Навесні заплановано відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань.

Про це повідомив Укрінформу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

“Весною розпочнуться роботи як польської сторони в Україні, так і продовжаться українські роботи в Польщі”, - зазначив Алфьоров.

Зокрема, роботи продовжаться у с. Юречкова в Польщі.

Очільник УІНП зауважив, що зараз через погодні умови проведення таких робіт неможливе, втім можливі археологічні розвідки. Йдеться про обстеження місцевості та вивчення ландшафтних зон.

  • У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. В цьому місці у вересні 1939 року полягли десятки військовослужбовців Війська Польського, які обороняли Львів від німецької армії.

  • У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.

  • Перепоховання ексгумованих останків у Пужниках на Тернопільщині запланували на вересень.
