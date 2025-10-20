Відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань заплановано на весну

Це стосується робіт як в Україні, так і в Польщі.

Навесні заплановано відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань.

Про це повідомив Укрінформу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

“Весною розпочнуться роботи як польської сторони в Україні, так і продовжаться українські роботи в Польщі”, - зазначив Алфьоров.

Зокрема, роботи продовжаться у с. Юречкова в Польщі.

Очільник УІНП зауважив, що зараз через погодні умови проведення таких робіт неможливе, втім можливі археологічні розвідки. Йдеться про обстеження місцевості та вивчення ландшафтних зон.