Відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань заплановано на весну

Навесні заплановано відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт на місцях поховань.
Про це повідомив Укрінформу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.
“Весною розпочнуться роботи як польської сторони в Україні, так і продовжаться українські роботи в Польщі”, - зазначив Алфьоров.
Зокрема, роботи продовжаться у с. Юречкова в Польщі.
Очільник УІНП зауважив, що зараз через погодні умови проведення таких робіт неможливе, втім можливі археологічні розвідки. Йдеться про обстеження місцевості та вивчення ландшафтних зон.
- У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. В цьому місці у вересні 1939 року полягли десятки військовослужбовців Війська Польського, які обороняли Львів від німецької армії.
-
У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.
- Перепоховання ексгумованих останків у Пужниках на Тернопільщині запланували на вересень.