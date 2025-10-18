Режисер Сергій Маслобойщиков отримає почесного «Скіфського оленя» за внесок в українське кіномистецтво

54-й кінофестиваль «Молодість» покаже добірку сучасних українських фільмів в конкурсних і позаконкурсних секціях.

В позаконкурсній секції «Спеціальні події» відбудеться показ фільму культового українського режисера Сергія Маслобойщикова «Яса». На відкритті 54-го КМКФ «Молодість» 25 жовтня режисеру вручать почесного «Скіфського оленя» за внесок в українське кіномистецтво. Стрічка «Яса» на сьогодні є його найновішим фільмом, який був вперше показаний на Одеському кінофестивалі у 2024-му.

До Національного конкурсу увійшло 17 короткометражних стрічок. Серед них – постійні учасники та переможці «Молодості» і SUNNY BUNNY Наталія Ільчук, Анжелік Устименко, Аліна Панасенко та інші. Чимало короткометражних фільмів з програми мали прем’єри на великих міжнародних кінофестивалях. Анастасія Груба представляла «Уроки водіння» у Талліні на фестивалі «Темні ночі», а В’ячеслав Туряниця мав світову прем’єру свого фільма «Роздуми про мир під час повітряного нальоту» на кінофестивалі у Роттердамі. Покажуть й «недоступні» Кирила Земляного, світова прем’єра фільму відбулась на Венеційському кінофестивалі.

Фільми Національного конкурсу:

Гігантські тіні / Giant Shadows, Дмитро Лайко / Dmytro Laiko, Україна / Ukraine, 2025, 7’

Я не зникаю / Self-Preserving Nudity, Неллі Шилова / Nelly Shylova, Україна, Ірландія / Ukraine, Ireland, 2025, 7’

Уроки водіння / Driving Lessons, Анастасія Груба / Anastasiya Gruba, Україна / Ukraine, 2024, 18’

недоступні / unavailable, Кирило Земляний / Kyrylo Zemlyanyi, Україна, Франція, Бельгія, Болгарія, Нідерланди / Ukraine, France, Belgium, Bulgaria, Netherlands, 2025, 20’

Через 769 км, Нью-Йорк / In 769 km, New York, Софія Бугрій / Sofiia Buhrii, Україна / Ukraine, 2025, 15’

Прощання / Farewell, Дар'я Голоско / Daria Holosko, Україна / Ukraine, 2024, 18’

В очікуванні / In Anticipation, Галина Лаврінець / Halyna Lavrinets, Україна / Ukraine, 2025, 11’

Останній Аріф / The Last Arif, Ернес Сарихалілов / Ernes Sarykhalilov, Україна, Туреччина / Ukraine, Turkey, 2025, 38’

Євротелепорт / Euroteleport, Наталія Ільчук / Nataliya Ilchuk, Україна, Франція / Ukraine, France, 2025, 30’

Понад усе / Above all, Андрій Литвиненко / Andrij Lytwynenko, Україна / Ukraine, 2025, 38’

Like A George Lucas / Like A George Lucas, Петрос Коваль / Petros Koval, Україна / Ukraine, 2025, 10’

Котик та Песик шукають Дім / Kotyk and Pesyk seeking home, Георгій Гогатадзе / Georgii Gogatadze, Україна / Ukraine, 2024, 6’

Чоловік середніх літ нарешті дістався Америки / Middle aged man has finally reached America, Сашко Рощин / Sashcko Roshchyn, Україна, США / Ukraine, USA, 2025, 1’

nonplace / nonplace, Вікторія Швед / Victoria Shved, Україна, Німеччина / Ukraine, Germany, 2025, 9’

Роздуми про мир під час повітряного нальоту / Thoughts on Peace in an Air Raid, В’ячеслав Туряниця / Vyacheslav Turyanytsya, Україна / Ukraine, 2025, 16’

Прелюдія / Prelude, Аліна Панасенко / Alina Panasenko, Україна / Ukraine, 2025, 14’

Дерева, що приходять до мене у снах / Trees that come to me in my dreams, Анжелік Устименко / Angelik Ustymenko, Німеччина, Україна / Germany, Ukraine, 2025, 4’

Ми обов'язково поговоримо про це після відбою останньої повітряної тривоги / We will definitely talk about this after the last air raid alert stops, Юрій Єфанов / Yuri Yefanov, Україна / Ukraine, 2024, 17’

Київський торт / Kyiv Cake, Микита Лиськов / Mykyta Lyskov, Україна, Естонія / Ukraine, Estonia, 2025, 22’

В секції «Українські прем’єри» покажуть новий документальний фільм Надії Парфан «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського». Стрічка вироблена на замовлення Суспільного Мовлення. Цей документальний фільм розповідає про відомого українсько-американського художника Якова Гніздовського, чий шлях від таборів для переміщених осіб до міжнародної слави відображає досвід сучасних українських емігрантів. Прем’єра відбудеться 26 жовтня у Будинку кіно.

Стрічка «Оксана» режисерки Шарлен Фав'є (номінантка на премію «Сезар» за дебютний фільм «Слалом») розповідає про Оксану Шачко, співзасновницю та учасницю руху Femen, яка покінчила життя самогубством у Парижі у 2018 році.

Ще один фільм від французького режисера білоруського походження Андрія Вайтовича «Незламні» розповідає про жителів Харкова, який щодня страждає від російських обстрілів. Режисер фокусується на долі вагітної жінки, чиї коханий захищає Україну. Під гуркіт вибухів народжуються дружба, сміх і віра, що кидають виклик страху.

Повнометражний документальний дебют волонтера та військового Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» розповідає про мирних жителів та військових, які загинули або постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення.

А стрічка Кадіма Тарасова та Юлії Большинської «Паляниця» розповідає про двох митців Бандита і Джонні, які через подорож та мистецтво намагаються осмислити те, що відбувається. Київ, Ірпінь, Буча, Бородянка, Харків, Краматорськ, Костянтинівка, Одеса, Миколаїв. Цей фільм – акт феноменологічного дослідження, де через мистецтво, через зіткнення з чужим і незбагненним герої приходять до простої істини: єдиний шлях до зміни світу – це зміна себе.

Фільми програми «Українські прем’єри»:

Оксана / Oxana, Шарлен Фав'є / Charlène Favier, Франція, Угорщина, Україна / France Hungary Ukraine, 2024, 104’

Летять хмари з великою швидкістю / Clouds Move with Great Speed, Роман Островський / Roman Ostrovskyi, Україна / Ukraine, 2025, 67’

Паляниця / Palyanytsia, Кадім Тарасов, Юлія Большинська / Kadim Tarasov, Yuliya Bolshynska, Україна / Ukraine, 2025, 64’

Незламні / The Unbroken, Андрій Вайтович / Andrei Vaitovich, Франція / France, 2025, 73’

Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського / Birds & Beasts. The Universe of Hnizdovsky, Надія Парфан / Nadia Parfan, Україна / Ukraine, 2025, 70’

Satisfaction / Satisfaction, Алекс Бурунова / Alex Burunova, США, Україна, Греція / USA Ukraine Greece, 2025, 97'

54-й кінофестиваль «Молодість» пройде у Києві 25 жовтня - 2 листопада за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Національної спілки кінематографістів України.

