Український фільм “Тиха повінь” Дмитра Сухолиткого-Собчука — у головному конкурсі фестивалю IDFA

CultHub
Український фільм “Тиха повінь” Дмитра Сухолиткого-Собчука — у головному конкурсі фестивалю IDFA
кадр з фільму

Світова прем’єра нового документального фільму «Тиха повінь» українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука  відбудеться на найпрестижнішому фестивалі документального кіно світу — IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam).

Українську стрічку відібрано до Міжнародної конкурсної програми фестивалю, де вона змагатиметься за головну нагороду серед інших 12 фільмів з усього світу. Фестиваль проходитиме з 13 по 23 листопада в Амстердамі.

«Тиха повінь» занурює глядача у життя закритої релігійної спільноти, що мешкає на берегах Дністра — у місці, де природа й історія невпинно випробовують людську стійкість. Їхній мирний світ руйнують регулярні повені, а згодом — повномасштабна війна. У цих двох стихіях — природній і людській — фільм знаходить паралелі, показуючи, як повторення катастроф формує пам’ять і спільну ідентичність громади.

Фото: фото команди фільму

«Це дослідження невидимих, майже невловимих зв’язків між групою людей та їх взаємодією з середовищем. Мене завжди тягне до закритих місць — там вдається знайти людей, з якими хочеться зблизитись. “Тиха повінь” — це фрески-спостереження впливу циклічності повторень війни, наче повеней»,  — розповідає режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Проект створений українською компанією ТАБОР у ко-продукції з Elemag Pictures,  MDR Mitteldeutscher Rundfunk та в колаборації з ARTE. У партнерстві з The Other Room, Mellivora, Grace Films, ГО «Волонтери Бучаччини», MDM Mitteldeutsche Medienförderung, ARTE Generation Ukraine, IMS, FRF, Deutsche Filmakademie, Українською Кіноакадемією у співпраці з Netflix, ESFUF, Documenting Ukraine, Institute for Human Sciences, IWM Vienna, Docudays UA, Goethe-Institut, German Films. Міжнародна промоція проєкту відбувається за підтримки Українського Інституту та Eurimages.

 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
