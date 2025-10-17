Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаКультура

В Іспанії дорогою на виставку зникла картина Пікассо вартістю 600 тисяч євро

Пікассо написав "Натюрморт з гітарою" у 1919 році.

В Іспанії дорогою на виставку зникла картина художника Пабло Пікассо "Naturaleza muerta con guitarra" ("Натюрморт з гітарою"). 

Про це повідомляє The Guardian.

Пікассо написав "Натюрморт з гітарою" у 1919 році. Картина виконана гуашшю та олівцем і має розмір 12,7 на 9,8 сантиметра. 

Нині вона належить приватному колекціонерові. Її вартість - 600 тисяч євро (близько 29 мільйонів гривень).

Картина мала бути представлена на виставці "Натюрморт: вічність нерухомості", яка відкрилася минулого тижня у фонді CajaGranada.  Наразі її пошуками займається місцева поліція. 

Фото: theguardian.com

Нагадаємо, в 2016 році  Стамбулі поліція затримала злочинців, які намагалися продати викрадену  картину Пікассо "Оголена жінка, яка розчісує волосся".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies