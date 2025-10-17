В Іспанії дорогою на виставку зникла картина Пікассо вартістю 600 тисяч євро

Пікассо написав "Натюрморт з гітарою" у 1919 році.

В Іспанії дорогою на виставку зникла картина художника Пабло Пікассо "Naturaleza muerta con guitarra" ("Натюрморт з гітарою").

Про це повідомляє The Guardian.

Пікассо написав "Натюрморт з гітарою" у 1919 році. Картина виконана гуашшю та олівцем і має розмір 12,7 на 9,8 сантиметра.

Нині вона належить приватному колекціонерові. Її вартість - 600 тисяч євро (близько 29 мільйонів гривень).

Картина мала бути представлена на виставці "Натюрморт: вічність нерухомості", яка відкрилася минулого тижня у фонді CajaGranada. Наразі її пошуками займається місцева поліція.

Фото: theguardian.com

