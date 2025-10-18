Краса сумніву: новий фільм Паоло Соррентіно «Благодать»

На кінофестивалі «Київський тиждень критики» відбулася українська премʼєра нового фільму провідного італійського режисера Паоло Соррентіно «Благодать», що зображає будні президента Італії та розмірковує про моральні колізії. Дмитро Десятерик віддає належне прекрасній грі Тоні Сервілло, який виконав роль президента, та все ж сумнівається, що ця картина є режисерською удачею.

Італійському президентові Маріано Де Сантісу (Тоні Сервілло) лишилося пів року на посаді — після шести термінів у офісі. Він колишній суддя, здобув авторитет і як політик, і як правник. Має закулісне прізвисько Залізобетон — бо обережний, неквапний і кожне питання обдумує вкрай ретельно.

Президент Італії — посада радше церемоніальна. Проте деякі повноваження він має. І саме вони стають тою силою, що так-сяк рухає сюжет. Отже, Маріано обмірковує три складні теми: законопроєкт про евтаназію, який активно лобіює його помічниця й дочка Доротея (Анна Ферцетті), та дві заяви про помилування засуджених убивць Ізи Рокка (Лінда Мессерклінгер) і Крістіано Арпа (Васко Мірандола) — перша вбила чоловіка, другий — дружину. До речі, оригінальна назва фільму La Grazia в перекладі з італійської означає і «помилування», і «благодать». До всього іншого Маріано намагається встановити, хто був коханцем його давно померлої дружини.

Фото: Аndrea Pirrello Кадр з фільму «Благодать»

Соррентіно завжди прагне збалансувати стиль і тему. Наприклад, у його найвідоміший роботі «Велика краса» (2013) рефлексії героя про плинність часу і власну пасивність відбивалися в прекрасно-приречених, плавно зафільмованих краєвидах Рима. У «Благодаті» монотонні дні Маріано передано майже постійною замкненістю в музеї-тюрмі Квіринальського палацу, масою статичних планів, похмуро-зосередженим обличчям Сервілло. А також браком яскравих барв, еротичних мотивів і комічних моментів (для фільмів Соррентіно небачено). Одне слово, дуже переконливе відтворення реальності літньої людини, втомленої своєю посадою та самотністю і загалом флегматичної по життю. Розвʼязуючи цю формальну задачу, Соррентіно наче занурює сюжет у бездієве болото.

Сюжетну і візуальну млявість «Благодаті» багато критиків вважають чимсь на кшталт авторської противаги попередній картині Соррентіно — кітчевій «Партенопі» (2024). Але, здається, це ще й противага «Сільвіо та інші» (Loro, досл. «Вони», 2018) — Соррентіновій інтерпретації життя одного з найскандальніших італійських політиків, тричі премʼєр-міністра Сільвіо Берлусконі. Берлусконі був телемагнатом не меншою мірою, ніж державним діячем, і тому «Сільвіо та інші» — це потік гранично гламуризованих образів, вибух кричущих кольорів. Звісно, в байопіку про патологічно скромного президента-юриста мали переважати інакші інтонації.

Фото: La Biennale di Venezia Кадр з фільму «Благодать»

Та що занадто — то недобре. Сюжетна жуйка тягнеться і тягнеться, аж поки режисер у щедрості своїй таки не активує раніше закладені загострення: евтаназія і прощення двох убивць. Тоді дивитися стає цікавіше. І самому Сервілло стає нарешті що грати: його діапазон від драми до комедії все ще вражає пропрацьованістю і делікатністю подачі. По правді, дві найцікавіші сцени — це тюремні побачення Доротеї з Ізою і Маріано з Крістіано. Це тонко зроблені психологічні дуелі, які за короткий час просвічують усіх героїв наскрізь. Власне в них і відбувається така очікувана кульмінація фільму.

Соррентіно завжди йдеться про дві речі: смерть (час) і любов — саме в такій послідовності. Рішення щодо найважливіших документів свого політичного фіналу Маріано приймає, спираючись на критерій, чи є там любов. І резюмує: «Благодать — це краса сумніву».

Умоглядний урок фільму: благодатним є той державний муж, що зберіг у собі цю розкіш — сумніватися. Але чи варто було заради цього робити таке довге кіно?