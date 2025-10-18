У Львові відновили унікальну бібліотеку з виданнями про мистецтво

Фонд запустять у форматі артпростору “Візарій” з читальною залою.

У Львові повернули з небуття бібліотеку видань про архітектуру, дизайн і мистецтво. Про це повідомила пресслужба Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа».

Архів налічує більше 7000 примірників видань, найстарішим екземплярам — близько 200 років. Серед перлин колекції — альбом із кресленнями та інтер’єрами Віденської опери (1885), один із найстаріших оригіналів туристичного гіду «Oxford City and University» (1893), альбом гравюр Альбрехта Дюрера.

Фонд упорядкували й запускають у новому форматі — читальної зали та дослідницького простору «Візарій». Він запрацює в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» з 20 жовтня. Тоді ж почне діяти онлайн каталог.

“Для відвідувачів це шанс працювати з матеріалами, яких немає онлайн, а для Львова — поява локації про архітектуру та урбаністику, що поєднує дослідження, освіту і публічні події, — пояснює директорка “Порохової вежі” Ангеліна Єфименко. — “Візарій” — це нова типологічна одиниця, котра характеризує цей простір”.

Про “Порохову вежу”:

одна із небагатьох збережених до сьогодні фортифікаційних споруд Львова, яка знаходиться у самому центрі міста. Будівля датується шістнадцятим століттям.

У 1959 році вежа почала працювати як львівський Будинок архітектора