Фасад театру Заньковецької відновлюватимуть за кошти від розміщення реклами на цьому театрі

У Львові розпочнуть реставрацію фасаду Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Будівля 1836–1842 років, відома як колишній театр Скарбека, є пам’яткою архітектури національного значення, пише Львівська міськрада.

Попри неодноразові звернення театру до державних органів, фінансування на ремонт фасаду тривалий час відсутнє. Щоб розпочати відновлення, Львівська міська рада спільно з адміністрацією театру напрацювала тимчасовий механізм.

Першим етапом стане встановлення риштувань за кошти місцевого підприємця. Далі на фасаді театру розмістять рекламні банери мобільного оператора Київстар на вісім місяців. Усі отримані від реклами 1,8 млн грн скерують безпосередньо театру на реставраційні роботи. Замовником робіт виступить сам театр.

"Фасад перебуває в аварійному стані, і його потрібно рятувати вже сьогодні. Хоча будівля не є у власності міста, вона розташована в самому центрі Львова. Ми спрямовуємо всі вільні кошти на підтримку ЗСУ, тому залучаємо приватний бізнес для збереження пам’ятки", — зазначив керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

"Для Київстар важливо підтримувати ініціативи, що зберігають культурну спадщину України. Завдяки цій співпраці театр може розпочати відновлення фасаду", — додала в. о. директора з корпоративних комунікацій компанії Юлія Завалішина.

Після завершення терміну розміщення реклами міська рада планує розглядати дозволи для інших підприємств. Усі подальші надходження також спрямують на продовження реставрації фасаду. Загальна вартість робіт оцінюється у близько 8 млн грн.

Будівля театру імені Марії Заньковецької у Львові зведена у 1836 – 1842 роках як міський театр Скарбека. Урочисте відкриття відбулося 28 березня 1842 року. У 2022 році споруда відзначила 180-річчя. Сьогодні це пам’ятка архітектури національного значення, яка перебуває у державній власності.