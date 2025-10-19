Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
CultHub

Львів бере участь у фіналі конкурсу «Європейська столиця культури 2030»

Оголошення результатів конкурсу, що пройде у Брюсселі, можна побачити у трансляції.

Фото: culture.ec

20 жовтня у Брюсселі у приміщенні Генерального директорату Єврокомісії з питань освіти, молоді, спорту та культури пройде фінал конкурсу «Європейська столиця культури 2030», в якому бере участь Львів.

За це звання українська команда змагатиметься з містом Никшич (Чорногорія). 

Заявка, яку презентуватиме львівська команда, є результатом багаторічної роботи і об’єднаних зусиль сотень дієвців і діячок сфери культури. Її створення координував Інститут стратегії культури.

Юлія Хомчин
Фото: Лесь Касьянов
Юлія Хомчин

“Ми довго чекали на цю можливість.Чому? Бо знаємо, що нам є що розповісти. Бо знаємо, що і аплікування, і, зрозуміло, титул ЄСК змінюють міста. Програма ЄСК передбачає, що кожне місто-кандидат у своїй заявці має, окрім інших, розпрацювати блок, як воно вимірюватиме свій успіх, еволюцію та результати втілення програми ЄСК,” – розповіла в інтерв’ю LB.ua директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин (керівниця процесу аплікування Львова на титул ЄСК 2030).

Концепція конкурсної заявки Львова — «Відповідальність бути» (Responsibility to Be). “Ця ідея народилася з українського контексту — досвіду загроженості, втрат, розірваних зв’язків, а водночас — гідності та солідарності. Львів розглядає культуру як силу, яка може відновлювати, пам’ятати, дбати і уявляти майбутнє,” – йдеться у коментарі до заявки.

Фото: city-adm.lviv.ua

До створення заявки також долучилися, зокрема, дослідник у Центрі міської історії Богдан Шумилович, (артистичний директор програми), поет і музикант Григорій Семенчук (програмний директор), директор America House Lviv Володимир Бєглов (координатор напряму роботи з аудиторіями), художниця Алевтина Кахідзе (авторка ілюстрацій до заявки). Партнерами виступили Український інститут та міська влада Львова. У презентації заявки також візьмуть участь мер Львова Андрій Садовий, заступниця міністерки культури Галина Григоренко, директор УІ Володимир Шейко.

Результат конкурсу оголосять 21 жовтня у Брюсселі. Трансляцію оголошення можна буде дивитися за посиланням.

Про конкурс «Європейські столиці культури»:

  • ініціатива з’явилася в 1985 році; 

  • на сьогоднішній день це звання отримали понад 60 міст Європейського Союзу та за його межами;

  • мета – підкреслити багатство та різноманітність культур у Європі; відзначити культурні особливості, спільні для європейців; посилити відчуття приналежності європейських громадян до спільного культурного простору; сприяти внеску культури в розвиток міст;

  • у 2025 році маємо дві Європейські столиці культури: Хемніц (Німеччина) та Нова Гориця (Словенія).

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
