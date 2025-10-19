Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Злодії загубили викрадену з Лувру корону імператриці Євгенії біля музею

Експонат пошкоджений.

Злодії загубили викрадену з Лувру корону імператриці Євгенії біля музею
Лувр
Фото: Musée du Louvre

У Парижі після пограбування Лувру коштовна корона імператриці Євгенії, інкрустована діамантами і смарагдами, опинилася під стіною музею – злодії випадково її впустили і вона була пошкоджена, пише Daily Mail.

Пограбування відбулося 19 жовтня близько 9:30 ранку, коли у музеї перебували тисячі туристів. За даними французького МВС, операція тривала всього сім хвилин — злочинці діяли швидко і професійно.

Банда прибула на скутерах, обличчя нападників були закриті. Вони підігнали вантажівку з підйомним ліфтом до стіни музею, розрізали вікно й потрапили до Галереї Аполлона, де зберігалися імператорські коштовності.

Окрім корони Євгенії, злочинці викрали дев’ять предметів із колекції Наполеона Бонапарта і його дружини Жозефіни, серед яких намисто і брошка. Проте унікальний діамант Regent, який зберігався поруч, залишився на місці.

Експерти вважають, що викрадені коштовності навряд чи з’являться на чорному ринку, адже вони занадто впізнавані. Найімовірніше, дорогоцінності замовив приватний колекціонер, який триматиме їх у таємному сховищі.

  • Корона імператриці Євгенії — один із найвідоміших символів французької монархії. Її створили в XIX столітті для дружини Наполеона III. 
  • У 1988 році коштовність продали на аукціоні за $13,5 млн, а в 1992-му вона поповнила колекцію Лувру. Сьогодні її вартість оцінюють у десятки мільйонів доларів.
