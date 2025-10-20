Пограбування Лувру: народні месники чи банальні злодії?

Отже, це сталося знову. Паризький Лувр пограбували . З найвідомішим музеєм світу це вже ставалося в минулому тисячолітті — чи, якщо такий часовий розмах лякає, у минулому столітті: 1912-го з Лувру вкрали «Мону Лізу» Леонардо да Вінчі. Парадоксально, але полотну це пішло на користь: після двох років пошуків і тріумфального повернення довкола доти не надто відомого «Портрета пані Лізи дель Джокондо» сформувався справжній культ, що триває й понині.

Фото: EPA/UPG Розсувна драбина, якою троє злодіїв скористалися для доступу до одного з верхніх поверхів музею, у південно-східному куті Лувру на набережній Ке-Франсуа-Міттеран на березі Сени, Париж, 19 жовтня 2025 року.

Уранці 19 жовтня троє викрадачів у балаклавах проникли до будівлі з того фасаду, де тривають будівельні роботи — з боку Сени. Вони піднялися вантажним ліфтом. Потрапили до Галереї Аполлона, де зберігають кілька найцінніших історичних колекцій. Один зловмисник стояв на стрьомі, двоє інших розбили вітрини збірок «Французькі монархи» та «Наполеон» і викрали дев'ять коштовних артефактів імператорської родини: кольє, брошку й діадему. При цьому діамант «Регент» на 140,64 карата не взяли. Упоралися за сім хвилин, якщо вірити міністрові внутрішніх справ Лорану Нуньєсу. За попередньою інформацією, злочинці втекли на японському максіскутері TMax у напрямку автомагістралі A6, вона ж Автомагістраль Сонця, яка сполучає Париж з Ліоном. Незабаром одну вкрадену прикрасу знайшли просто на вулиці, біля музею. Є припущення, що коштовності можуть переплавити.

Про пограбування повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті на платформі Х, інформацію також підтвердила газета Le Parisien. Повідомлень про постраждалих немає. Суму збитків установлюють за світлинами зниклих предметів. Адміністрація Лувру оголосила про закриття «з виняткових причин» на весь день. З полісменами, що прибули за викликом, трапилася анекдотична ситуація: намагалися потрапити в будівлю через бічні скляні двері, але ті виявилися зачиненими. Паризька прокуратура оголосила про початок розслідування за статтями «організоване пограбування» та «злочинна змова з метою викрадення».

Фото: скрин відео Момент крадіжки в Луврі

Зазвичай крадіжка ювелірки не спричиняє стільки галасу, як, наприклад, викрадення картин. Але Лувр – це не просто найпопулярніший музей світу (9 мільйонів відвідувачів на рік), це архетип музею, одна з культурних підвалин європейської цивілізації. Тому кожен інцидент тут стає сенсацією.

Іронічно, однак, те, що вкрали саме коштовності родини Бонапарта. Бо свого часу колекцію Лувру значно поповнили саме завдяки грабункам Наполеонової армії, яка забирала твори мистецтва по всіх завойованих країнах як військові трофеї. Тягли все, що могли: полотна іспанських, австрійських, голландських та італійських живописців, скульптурну групу «Лаокоон і його сини», статую Аполлона Бельведерського тощо. Згодом власники вимагали повернути вкрадене — але далеко не завжди успішно. Тож, за мірками сучасності, частина знаменитих колекцій Лувру, скажемо дипломатично, має сумнівне походження.

І тому наступне припущення здається божевільним, але не зовсім неймовірним: уранці 19 жовтня в Галереї Аполлона орудували не банальні крадії, а народні месники-деколонізатори. Може, навіть і з заявою виступлять. Чому ні?

Фото: EPA/UPG Відвідувач розглядає картину французького художника Ежена Делакруа під назвою «Свобода веде народ» в Луврі.

Утім поки що жодних заяв, звісно, нема, а паризька прокуратура кинула всі сили на розслідування резонансного злочину; президент Франції Емманюель Макрон назвав його нападом на спадщину та історію.

Раніше співробітники Лувру неодноразово заявляли, що музей потерпає від перенавантаження туристами й недофінансування і є вразливим до сучасних безпекових викликів. Та вже сьогодні Лувр оголосив, що продовжує працювати — хоч і відчинить двері для відвідувачів пізніше, ніж зазвичай, а деякі колекції будуть недоступні для перегляду.