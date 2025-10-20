З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаКультура

Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій Яценко ("Дизель")

Музикантові було 55 років.

Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій Яценко ("Дизель")
Архівне фото
Фото: Макс Левин

Помер український музикант Андрій "Дизель" Яценко – лідер та засновник гурту Green Grey. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Яценку було 55 років. Про причини смерті не повідомляється.

Яценко був українським рок-музикантом, гітаристом, композитором. Гурт Green Grey перший в історії української музичної індустрії отримав нагороди MTV Europe Music Awards у Лондоні та Берліні.

Зазначимо, що через 10 днів Яценко у складі Green Grey мав виступити з концертом у Києві, що стало початком всеукраїнського туру колективу "Під дощем". Гурт також мав представити українськомовну версію хіта "Под дождем". Що буде з виступами, наразі не відомо.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies