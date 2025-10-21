Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури

За – 266 голосів. 

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури
заступник міністра економіки України Тетяна Бережна
Фото: Femida.ua

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністеркою із гуманітарної політики – міністеркою культури. "Стратегічні комунікації" з назви міністерства прибрали. Цей додаток Мінкультури отримав в 2024 році, але вже цього літа комунікаційний напрямок вирішили відокремити. 

Кандидатку представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, трансляцію засідання вів канал ВР у YouTube. Свириденко зазначила, що в воєнний час культура не може бути другорядним питанням, бо це частина національної стійкості і голосу України в світі, тому потрібна людина, яка вміє перетворювати візії в практичний результат.

Прем'єрка сказала, що Бережна має великий досвід у культурній дипломатії.

"На посаді заступниці міністра економіка вона провадила масштабні програми в сфері підтримки українського виробника, зайнятості, освіти, розвитку людського капіталу в Україні та великі культурні проєкти на світовому рівні", – сказала Юлія Свириденко.

Вона очікує, що Бережна на посаді міністерки розбудовуватиме культурну політику. 

Сама кандидатка під час виступу сказала, що культура є питанням нацбезпеки і сенсом того, за що Україна воює.

Одним з пріоритетів вона назвала зміну підходу до фінансування культури, зокрема завдяки розробці законопроєкту про мецентатство і формування Фонду збереження культурної спадщини, який презентують у Копенгагені. Другий пріоритет – збереження культурної спадщини. Третій – збереження автономності і стійкості інституцій, зокрема фінансової. Окремо вона концентруватиметься на культурній дипломатії. 

"Культура – це сфера для діалогу з нашими європейськими і світовими партнерами", – додала вона.

Серед іншого, Бережна наголосила на необхідності підтримки Українського культурного фонду.

Тетяна Бережна

Бережна працює в українському уряді з 2022-го. В червні вона стала заступницею міністра економіки, але в липні 2025 перейшла до Мінкультури – теж на посаду заступниці і одразу т.в.о. міністерки. 

До цього вона вела адвокатську діяльність і була комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці (Японія). Відповідала за український павільйон. 
