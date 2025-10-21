Ексдиректору "Молодого театру" в Києві Білоусу повідомлено про підозру в сексуальному насильстві щодо студенток (оновлено)

Звинувачений у сексуальних домаганнях режисер Андрій Білоус отримав підозру в систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми", - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі наголосили, що вислови та дії підозрюваного "спрямовувалися на повне підкорення студентів".

Тим, хто намагався уникати його та негативно регували на домагання, він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у виставах тощо.

Окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що Білоус зібрався відкривати власний театр Dark Club Theatre. Про це повідомляє Wonderzine Україна.

Працівниця Молодого теаотру Світлана Мамедова розповіла, що в анонсованій виставі "Замах на самотність" зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також Максим Зерко, актор театру "Культ", де Білоус незабаром поставить виставу.

Крім того, "Друга сцена" повідомляє, що у виставі зʼявляться актори Молодого театру Анастасія Блачжук, Іван Потапов і Тетяна Стебловська, а також Народна артистка Тамара Яценко, яка теж раніше працювала в Молодому театрі.

Водночас Світлана вказала, що "Замах на самотність" був репертуарною виставою Молодого театру, проте режисерка Дарія Назаренко, яка тепер працює в Dark Club Theatre, "забрала" її.

"Дарія – найбільш наближена особа до Білоуса, вона його помічниця вже досить давно, брала активну участь у його збочених «схемах». Це випускниця його режисерського курсу, вона працювала в Молодому штатною режисеркою й помічницею художнього керівника, тобто Білоуса. Звичайно, після обвинувачень Дарія стала на його бік, але допрацювала в Молодому театрі до кінця серпня 2025 року", – розповіла Світлана.

За її словами, для працівників Молодого театру дії Білоуса не стали несподіванкою: "Ми не здивовані від того, що це відбулося, оскільки очікували цього. Але здивовані від того, що вони навіть не приховують, хто вони – справжня темрява".

"Упевнені, що нічого з цього не вийде, і це буде повний провал. Ми як суспільство маємо повністю ігнорувати цей прояв збочення, не спонсорувати його й чекати дій правоохоронних органів стосовно пана Білоуса", – додала Світлана.

"Друга сцена" спростувала інформацію про участь акторки Анастасії Блачжук у виставі, поставленій театром Dark Club Theatre. Там указали, що сама Анастасія зазначила, що "не має жодного стосунку до театру" та що інформатори сплутали її з кимось іншим.

Звинувачення і звільнення Білоуса