Білоус звільнився з посади керівника Молодого театру

Художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус, звинувачуваний студентками й театральним колективом у домаганнях, звільнився. Про це повідомили в КМДА.

Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Департамент культури, що має повноваження на кадрові рішення, уже підписав її.

"Усі кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов'язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком", – йдеться у повідомленні.

В КМДА додали, що "Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури". При цьому цей же Департамент декілька місяців тому відмовився звільняти Білоуса за пунктом контракту про втрату довіри, бо йому забракло підстав для цього. І це – попри написані до поліції заяви про харасмент і публічні заяви колективу театру.

Звинувачення Білоуса