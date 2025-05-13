На «Євробаченні» дозволили прапор ЄС, але з обмеженнями

Артисти зможуть використовувати лише національні прапори в офіційних зонах — на головній сцені, грін-румі та бірюзовому килимі.

Під час пісенного конкурсу «Євробачення-2025» у Базелі (Швейцарія) глядачам дозволили використовувати прапор Європейського Союзу, однак учасники залишаються обмеженими в його застосуванні.

Про це повідомили організатори заходу, пише Euronews.

Швейцарська телерадіокомпанія зазначила, що артисти зможуть використовувати лише національні прапори в офіційних зонах — на головній сцені, грін-румі та бірюзовому килимі.

«Поза межами цих офіційних зон делегації підпадають під ті ж правила, що й публіка: дозволено використовувати всі прапори, які не заборонені швейцарським законодавством. Це означає, що прапор ЄС може бути використаний», — зазначили організатори у письмовій заяві.

За словами директора конкурсу Мартіна Гріна, правила створені у співпраці з Європейською мовною спілкою (EBU), щоб досягти «збалансованого підходу». Він пояснив, що в офіційних зонах артисти мають бути «під одним прапором», однак у неформальних просторах можливості для вираження ідентичності залишаються широкими.

Попри послаблення порівняно з минулорічною забороною в Мальме, нові правила викликали дискусії, оскільки, на думку критиків, вони не враховують права громадян ЄС.

У Єврокомісії назвали нові обмеження «розчаруванням».