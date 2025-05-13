На «Євробаченні» дозволили прапор ЄС, але з обмеженнями

Під час пісенного конкурсу «Євробачення-2025» у Базелі (Швейцарія) глядачам дозволили використовувати прапор Європейського Союзу, однак учасники залишаються обмеженими в його застосуванні.
Про це повідомили організатори заходу, пише Euronews.
Швейцарська телерадіокомпанія зазначила, що артисти зможуть використовувати лише національні прапори в офіційних зонах — на головній сцені, грін-румі та бірюзовому килимі.
«Поза межами цих офіційних зон делегації підпадають під ті ж правила, що й публіка: дозволено використовувати всі прапори, які не заборонені швейцарським законодавством. Це означає, що прапор ЄС може бути використаний», — зазначили організатори у письмовій заяві.
За словами директора конкурсу Мартіна Гріна, правила створені у співпраці з Європейською мовною спілкою (EBU), щоб досягти «збалансованого підходу». Він пояснив, що в офіційних зонах артисти мають бути «під одним прапором», однак у неформальних просторах можливості для вираження ідентичності залишаються широкими.
Попри послаблення порівняно з минулорічною забороною в Мальме, нові правила викликали дискусії, оскільки, на думку критиків, вони не враховують права громадян ЄС.
У Єврокомісії назвали нові обмеження «розчаруванням».
- У 2024 році після заборони на прапори ЄС у Швеції вболівальників не допускали на арену, якщо ті не віддадуть прапор, що викликало обурення в Брюсселі.