Влада Мальме відмовилась проводити Євробачення-2026 в разі перемоги Швеції

Шведське місто Мальме за день до старту Євробачення-2025 у Базелі заявило, що не хоче організовувати конкурс, якщо представники країни здобуть перемогу.

Як пише The Guardian, гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu", відповідно до прогнозів букмекерів, вважається фаворитом номер один головної музичної події року в Європі. Учасники колективу походять зі шведськомовної спільноти Фінляндії. Їхня композиція присвячена одному з головних атрибутів фінської культури у світі - сауні.

Мальме приймало Євробачення минулоріч на тлі протестів щодо участі Ізраїлю, які призвели до провокацій та збільшення витрат на правоохоронні заходи до 7 мільйонів доларів. Попри це, міська влада стверджує, що задоволена тим, як вдалося організувати конкурс. Проте вважає Євробачення надто масштабною подією, щоб вона могла відбутися в одному й тому ж місті з різницею у два роки.